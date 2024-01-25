На побережье Хабаровского края выпала четверть месячной нормы осадков

Самый большой показатель зафиксировали в Советско-Гаванском районе

ХАБАРОВСК, 25 января. /ТАСС/. Снегопады прошли по части территории Хабаровского края, на побережье выпала четверть месячной нормы осадков за процесс. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

"Циклон, который оказал сильное влияние на Сахалин, зацепил и Хабаровский край. На части территории несколько дней отмечались осадки, самые интенсивные - в Советско-Гаванском районе. Там выпало 7 мм осадков, что составило четверть месячной нормы", - сказала Брынцева.

В соседнем Ванинском районе выпало 6 мм. Также отмечался сильный ветер до 20 м/с.

В Хабаровске также шел снег, выпало до 2 мм осадков.

До конца месяца новых циклонов в регионе не ждут, сказала собеседница агентства. На подходе теплая воздушная масса, которая поднимет общую температуру воздуха в регионе. По территории ожидается до 8-13 градусов мороза днем и до 20-22 градусов мороза ночью. Пока же сохраняется до минус 26 градусов в темное время суток и до минус 13-22 градусов - в светлое.