В вузах России число иностранных студентов за пять лет выросло на 23%

Наиболее широкая география студентов отмечается в РУДН, где учатся представители 161 страны, сообщили в учебном заведении

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Варвара Соболева/. Более 355 тыс. иностранных студентов обучаются в российских вузах в настоящее время, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"355 765 иностранных студентов сейчас учатся в российских вузах", - говорится в сообщении. Осенью 2018 года ведомство насчитывало 290 тыс. таких студентов, таким образом, за пять лет их число выросло на 23%.

25 января отмечается День российского студенчества. В столичных вузах ТАСС рассказали, граждане каких государств отдают предпочтение российскому образованию, и насколько изменилась эта ситуация за последние пять лет.

Откуда приезжают

Чаще всего в отечественные вузы поступают абитуриенты из Китая, Вьетнама, а также стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. Многие вузы отмечают рост числа абитуриентов из Латинской Америки и Африки.

Наиболее широкая география студентов наблюдается в РУДН: там учатся представители 161 страны. Как рассказали ТАСС в вузе, за последние пять лет больше всего поступило абитуриентов из Вьетнама, Египта, Замбии, Ирана, Китая, Монголии, Нигерии, Сирии и Эквадора.

На втором месте НИУ ВШЭ, где на текущий момент обучается более 5 тыс. студентов из 133 стран. Среди них наибольшее количество граждан Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Молдовы, Киргизии, Китая, Украины, Нигерии, Ганы, Пакистана, Вьетнама, Индии, Армении, Туркменистана, Азербайджана, Монголии, Латвии, Турции и т. д. "Мы не делаем разделения по регионам или странам, все становятся студентами большой Вышки. Например, в 2023 году мы запустили программу менторства, в которой активно участвуют наши иностранные выпускники. Или, например, другое наше интеграционное мероприятие - наш главный фестиваль для студентов из разных стран, рассказывающий о многообразии культур. Он проводится ежегодно, объединяет национальные студенческие организации и клубы и недаром называется "Весь мир в одной Вышке", - рассказал ТАСС директор по интернационализации вуза Кирилл Кисель.

Где и на кого учатся

Больше всего иностранных студентов среди опрошенных ТАСС вузов учатся в МГУ им. Ломоносова и РУДН - около 11 тыс. человек в каждом. "По итогам приемной кампании 2023/24 [учебного] года у иностранцев остается интерес к лечебному делу и стоматологии. Но у отдельных стран есть более конкретные запросы на образовательные программы. Студенты из Китая нередко выбирают лингвистику, филологию и экономику. Ребята из Вьетнама и Монголии поступают на юриспруденцию и международные отношения. Молодые люди из Нигерии - на экологию и природопользование. Студенты из Сирии учатся на архитекторов, журналистов и лингвистов", - рассказали в РУДН.

При этом наибольший прирост иностранцев за последние пять лет отметили в РГГУ - на 55%. Сейчас в вузе обучается 1 233 таких студента. Чаще всего они выбирали такие специальности, как "Реклама и связи с общественностью", "Клиническая психология", "История", "Филология", "Перевод и переводоведение", "Международные отношения", "Лингвистика", "Журналистика", "Востоковедение и африканистика", "Психология", "Юриспруденция" и "Экономика", рассказали в вузе. Далее идет МАИ, где число зарубежных студентов за пять лет выросло на 50% - до 1 632 человек. В НИУ МЭИ число иностранцев за этот период выросло на 43% - до 2456 человек. В МГТУ им. Н. Э. Баумана число иностранцев за последние пять лет выросло на 33% - до 1,6 тыс. человек. "Университет планирует ежегодно увеличивать количество иностранных обучающихся на 10%", - отметили в вузе.

Число иностранных студентов МПГУ за пять лет выросло на четверть - до 3,3 тыс. человек. "Самыми востребованными направлениями для иностранных студентов в нашем университете при обучении по курсу бакалавриата и магистратуры являются: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, филология и менеджмент. В бакалавриате, кроме этого, - психология, а в магистратуре - специальное (дефектологическое) образование", - рассказал ТАСС ректор вуза Алексей Лубков.

Совместные образовательные программы

Кроме того, несколько вузов заключает соглашения с зарубежными коллегами для реализации совместных образовательных программ. Среди них, в частности, представители Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. "Для республики Куба НИУ МЭИ, в соответствии с межправительственными соглашениями между Россией и Кубой, стал основным вузом в подготовке кадров для национальной энергетики. А также мы продолжаем работу над крупнейшим проектом строительства отдельного кампуса МЭИ в южной китайской провинции Хайнань, который будет специализироваться в области авиации и аэрокосмической промышленности", - рассказал ТАСС доктор технических наук, профессор, ректор вуза Николай Рогалев.

МГТУ им. Баумана также заключил более 100 соглашений о научном сотрудничестве с высшими учебными заведениями зарубежных стран, сейчас идут переговоры о заключении соглашений с университетами из Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Турции. "В рамках сетевого взаимодействия университет сотрудничает с Харбинским политехническим университетом и Пекинским политехническим университетом по направлениям подготовки, связанным с информационными технологиями, промышленной экологией и космонавтикой", - добавили в пресс-службе вуза.

В РЭУ им. Г. В. Плеханова ТАСС рассказали, что в этом году начнет работу филиал вуза в ОАЭ. "Всего за 2023 год университет установил сотрудничество с 23 вузами Бразилии, Аргентины, Мексики, Кубы, Ирана, Вьетнама, Индии, Малайзии, Марокко и Египта", - уточнил ректор вуза Иван Лобанов.