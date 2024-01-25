В Приморье будут восстанавливать практику туристических поездок в КНДР

Сам регион планирует стать транзитной площадкой для гостей из других субъектов, которые смогут разместиться в отелях края и осмотреть местные достопримечательности

ТАСС, 25 января. Власти Приморского края намерены восстановить практику туристических поездок в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), в том числе детский отдых в летних лагерях. Субъект планирует стать транзитной площадкой для гостей из других регионов, которые смогут разместиться в отелях края и осмотреть местные достопримечательности, сообщил глава региона Олег Кожемяко в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия".

"Приморье будет той площадкой транзитной, через которую будет идти турпоток [в КНДР]. Поэтому мы заинтересованы в развитии туризма в КНДР в силу того, что люди будут останавливаться в наших гостиницах, где-то [потребуется] оформление виз, где-то проживание, где-то знакомство с Приморьем. И раньше такие практики до пандемии были, у нас ездили туристы, а в советские годы у нас туда массовые были поездки взрослых, отдыхали дети в летних лагерях. Просто будем это все поэтапно возвращать, КНДР тоже настроена на это, они подготовили инфраструктуру", - сказал губернатор, уточнив, что видит перспективы у данного направления.

Он отметил, что лично осматривал туристическую инфраструктуру КНДР и оценил ее выше четырех звезд, уточнив, что зимний курорт расположен в 150 км от Хасанского района Приморья. "Великолепные горы, великолепная трасса широкая, пять километров спусков. Оборудованы оснежители, хорошие кабины, хорошие подъемники, великолепная гостиница, спа-зона, рестораны, новое прокатное оборудование", - сказал губернатор.

По его словам, "через гору" построен летний курорт на 18 тыс. мест единовременного размещения с пятикилометровым пляжем. "Мне кажется, что КНДР понимает значимость туризма, рассчитывает на туристические потоки из Российской Федерации, из Китайской Народной Республики. Я уверен, что те первые ласточки туристические, которые в феврале посетят горнолыжный курорт через Приморье, дадут импульс и откроют дорогу для более массового туризма. Мы будем отрабатывать с корейской стороной вопросы, связанные с поездками, вопросы, связанные с маршрутизацией, с автобусами, с самолетами, с тем, чтобы можно было комфортно добраться", - сказал Кожемяко.

Первая группа для коллективной поездки на горнолыжный курорт в КНДР отправится из Приморья в феврале, почти 55% желающих - жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ульяновска, Владикавказа, Перми, Рязани, Новосибирска, Екатеринбурга. Оператор сформировал лист ожидания. В программу горнолыжного тура входит отдых на горнолыжном курорте Масиерён и посещение столицы КНДР - города Пхеньяна. Продолжительность тура составит четыре дня и три ночи, а стоимость - $750.