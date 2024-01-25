Синоптик спрогнозировал конец оттепели в Москве

По оценкам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, температура вернется к отрицательным значениям 26 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Оттепель уйдет из Москвы в конце рабочей недели, температура вернется к отрицательным значениям. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Я бы не стал говорить, что нас ждет экстраординарное или сильное похолодание, но то, что мы из оттепели уйдем в зону отрицательных температур уже начиная с завтрашнего дня - это да. А в воскресенье температура будет примерно соответствовать климатической норме", - сказал он.

В четверг в Москве будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами умеренные в виде снега и мокрого снега, гололедица и до минус 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 8 градусов, ожидается снег.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 14:00 четверга из-за гололедицы.