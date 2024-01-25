Собянин: новая Бирюлевская линия метро улучшит транспортную доступность 7 районов Москвы

На линии появится несколько пересадок: "ЗИЛ" Троицкой линии и МЦК, "Технопарк" Замоскворецкой линии, "Кленовый бульвар" БКЛ, Бирюлево" МЖД

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Строительство Бирюлевской линии метро позволит улучшить транспортную доступность семи районов столицы, сейчас новая линия находится в стадии проектирования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

"В стадии проектирования еще одна линия - Бирюлевская. Улучшится транспортная доступность 7 районов", - говорится в сообщении в его личном блоге.

В опубликованном в блоге видео отмечается, что в рамках проектирования на линии появится несколько пересадок: "ЗИЛ" Троицкой линии и МЦК, "Технопарк" Замоскворецкой линии, "Кленовый бульвар" БКЛ, Бирюлево" МЖД. Кроме того, Бирюлевская линия метро пересечет Москву-реку четыре раза. Общая длина перегонов под водными объектами составит порядка 1 км, рассказал Собянин.

Мэр также сообщил, что в зоне влияния проживают 505 тыс. москвичей, оборудовано около 210 тыс. мест приложения труда.

Сообщается, что рядом со станциями московского метрополитена предусмотрят парковки и остановки общественного транспорта.