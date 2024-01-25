В "Авито" отметили рост числа вакансий для студентов за год более чем втрое

Согласно исследованию платформы, число стажировок увеличилось вдвое

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Число вакансий для студентов в России в январе 2024 года выросло в 3,4 раза в сравнении с январем 2023 года, а число стажировок увеличилось вдвое. Такие данные следуют из результатов исследования платформы "Авито.Работа", имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В целом по России в январе 2024 года число вакансий для обучающихся увеличилось в 3,4 раза в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, а количество стажировок для студентов выросло в два раза года к году", - говорится в исследовании.

Лидером по приросту вакансий для студентов стал Краснодар. В январе 2024 года их число здесь выросло в 3,1 раза в сравнении с аналогичным месяцем 2023 года, а стажировки местные работодатели стали предлагать в 3,4 раза чаще, чем в январе 2023 года. Также примерно в три раза выросло число предложений для студентов в Набережных Челнах, Воронеже, Челябинске, Сочи и Астрахани.

Исследователи отмечают, что самыми востребованными стажерами января 2024 года стали инженеры (спрос вырос в 3,7 раза), повара (в 3,1 раза), офис-менеджеры (в 3,1 раза), кредитные специалисты (в 2,4 раза) и помощники руководителя (в 2,3 раза).

25 января отмечается День российского студенчества.