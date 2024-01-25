В Запорожской области примут программу развития в середине года

И.о. заместителя председателя правительства региона по экономике Юрий Гуськов отметил, что концепция получила положительную резолюцию Министерства экономического развития РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. 10-летняя программа развития Запорожской области будет рассмотрена Заксобранием региона во втором-третьем квартале 2024 года и получит статус закона. Об этом сообщил журналистам и.о. заместителя председателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов.

"Мы планируем в этом году, во втором-третьем квартале, рассматривать уже закон, чтобы стратегия развития Запорожской области, программа 10-летнего периода была утверждена законодательным собранием", - сказал он.

По словам Гуськова, концепция развития области получила положительную резолюцию Министерства экономического развития РФ. Документ по стратегии региона в настоящее время дорабатывается, он внесен в региональный парламент для прохождения первого чтения.

В начале сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий по итогам встречи с главой государства сообщал, что Владимир Путин одобрил концепцию 10-летней программы развития региона. В декабре губернатор представил ее на Международной выставке-форуме "Россия".