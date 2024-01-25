Регионы-шефы в 2023 году вложили 2,5 млрд рублей в восстановление Запорожской области

И.о. заместителя председателя правительства области по экономике Юрий Гуськов поблагодарил субъекты за поддержку

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Затраты шефских регионов на восстановление различных объектов в Запорожской области в 2023 году составили более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам и.о. заместителя председателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов.

"В 2023 году более 2,5 млрд рублей регионами-шефами наших территориальных и муниципальных образований было вложено по разным аспектам: это и ремонт школ, открытие МФЦ, бурение скважин, поставка медицинского [оборудования], спортивного инвентаря. Всем регионам, которые нас поддерживают, огромное спасибо", - сказал Гуськов.

Ранее и.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук сообщил ТАСС, что в 2023 году российские регионы, оказывающие шефскую помощь, должны завершить ремонтно-восстановительные работы на 166 объектах жилищного фонда и социальных объектах. В 2024 году запланировано восстановление 130 объектов. Всего в Запорожской области такие работы выполняют 16 регионов-шефов в 16 муниципалитетах.