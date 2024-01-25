Володин поздравил студентов России с Татьяниным днем

Председатель Госдумы заявил, что будущее развитие РФ зависит от них

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. То, как в будущем будет развиваться Россия, зависит от студентов. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем российского студенчества.

"Дерзайте, ставьте перед собой цели, добивайтесь их. Ищите свое призвание и реализуйте себя. От вас зависит будущее развитие нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте палаты парламента.

Спикер Госдумы добавил, что студенческие годы - это время получения новых знаний, построения планов на будущее.

25 января в РФ ежегодно отмечается День российского студенчества, а также столичный городской праздник День Московского университета (Татьянин день) и именины всех Татьян. Праздник отмечается с 2005 года.