В РФ конкурс на медицинские специальности в вузах составляет не менее 10 человек на место

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что еще пять лет назад прием в вузы ведомства составлял около 50 тыс. человек, в 2023 году эта цифра выросла до 61 тыс. человек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ежегодно конкурс на медицинские специальности в вузах составляет не менее 10 человек на место, прием в вузы, подведомственные Министерству здравоохранения России, в 2023 годы увеличился до 61 тыс. человек. Об этом в День студента сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Ежегодно конкурс на медицинские специальности составляет не менее 10 человек на место. Еще пять лет назад прием в вузы Минздрава России составлял около 50 тыс. человек. В 2023 году эта цифра выросла до 61 тыс. человек", - говорится в поздравлении министра.

За последние пять лет почти на 50% увеличился прием в организации среднего профессионального медицинского образования, составив более 120 тыс. человек в год. Это, по словам Мурашко, говорит о большой популярности профессии медицинского работника у молодежи, о желании стать незаменимым звеном в профессиональной структуре и помогать людям.