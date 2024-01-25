Захарова посоветовала перебивавшей Лаврова журналистке "наслаждаться ответами"

Корреспондент Би-би-си спросила, какие доказательства своей версии крушения Ил-76 в Белгородской области планирует представить РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала журналистке Би-би-си, которая во время пресс-конференции в Нью-Йорке перебивала министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сохранять спокойствие и "наслаждаться ответами".

Корреспондент Би-би-си спросила, какие доказательства своей версии крушения Ил-76 в Белгородской области планирует представить РФ. Лавров напомнил, что в апреле 2022 года, спустя три дня после ухода российских солдат из Бучи, телеканал Би-би-си показал сюжет с якобы погибшими на центральной улице города. "Как автор той сенсации, Би-би-си могла бы поинтересоваться все-таки установлением истины", - подчеркнул глава МИД.

Лавров также посоветовал журналистке обратиться к ее украинским коллегам и задать им вопросы об Ил-76. "То, что они знают, что там были военнослужащие, - это точно", - заметил он.

Журналистка стала перебивать Лаврова, после чего Захарова посоветовала ей сохранять спокойствие и "наслаждаться ответами" российского министра.

Пресс-конференция министра в ООН прошла при полном зале журналистов, в том числе из западных СМИ, и продлилась более часа. Из более чем 70 посадочных мест было свободно лишь несколько.

Это уже четвертая пресс-конференция Лаврова в Организации Объединенных Наций с момента начала специальной военной операции, его брифинги всегда вызывают ажиотаж среди иностранной прессы.