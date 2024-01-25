Городские операторы реорганизуют в Москве более 309 га земли по программе КРТ

В рамках проектов появятся новые детские сады, школы, а также поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Операторы, назначенные городом, реорганизуют участки общей площадью свыше 309 га в восьми столичных округах по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщила пресс-служба городского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы построят более 6,1 млн кв. м недвижимости. На месте заброшенных участков и территорий с недостроями и устаревшими объектами появятся современные городские кварталы. Вложения в редевелопмент участков оценивается более чем в 2 трлн рублей. По итогам реализации проектов создадут свыше 70 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что будут реорганизованы территории, расположенные в восьми административных округах: Восточном, Западном, Зеленоградском, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном.

"Привлечение городских операторов актуально при решении таких городских задач, как строительство социальной инфраструктуры и жилья, в том числе по программе реновации, а также создание рабочих мест", - цитирует пресс-служба слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана. Он отметил, что в рамках проектов появятся новые детские сады для более чем 3,4 тыс. детей, школы, которые смогут посещать более 6 тыс. учащихся, а также поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты.