Из Перми запустят прямые авиарейсы в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск

На новых маршрутах будут задействованы авиалайнеры Bombardier CRJ200

ПЕРМЬ, 25 января. /ТАСС/. Прямые авиаперелеты из Перми в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск (Республика Коми) запускаются с 29 января авиакомпанией "ЮВТ Аэро". Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта Большое Савино.

"С 29 января 2024 года "ЮВТ Аэро" приступит к выполнению прямых рейсов [из Перми] в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск", - говорится в сообщении.

По данным аэропорта Перми, рейсы в Казань будут выполняться по пятницам, а обратный вылет в Пермь планируется по понедельникам. В Самару, Нижний Новгород и Усинск самолеты будут курсировать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. На новых маршрутах будут задействованы авиалайнеры Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 человек.

Ранее аэропорт Большое Савино сообщал о рекордном пассажиропотоке в 2023 году, который составил почти 2 млн человек, что на 14,3% больше показателя 2022 года. Всего, по данным аэропорта, в прошлом году перелеты осуществлялись в 26 городов России и по 12 зарубежным направлениям.