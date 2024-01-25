Ни один зарубежный хостинг-провайдер не подал заявку для регистрации в реестре РКН

В ведомстве напомнили, что с 1 февраля хостинг-провайдерам, которые не будут зарегистрированы в реестре, будет запрещено оказывать услуги на территории страны

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) не получил от иностранных организаций ни одной заявки для регистрации в отечественном реестре хостинг-провайдеров, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Иностранные организации не подавали в Роскомнадзор заявки для регистрации в качестве провайдеров хостинга", - говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, с 1 февраля хостинг-провайдерам, которые не будут зарегистрированы в реестре, будет запрещено оказывать услуги на территории России.

"Для компаний, которые не вошли в реестр, законодательство не предусматривает административной ответственности. Однако с 1 февраля 2024 года им будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России", - отметили в РКН.

Ранее Минцифры РФ выступило с предложением о внедрении правил ведения реестра хостинг-провайдеров Роскомнадзора. Провайдеров будут включать в реестр на основании полученных от них уведомлений.

О новых требованиях

С 1 декабря вступил в силу федеральный закон, регламентирующий работу провайдеров хостинга. Так, для защиты информации в своей инфраструктуре компаниям необходимо взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и сообщать о компьютерных инцидентах в течение 24 часов с момента их выявления.

Кроме того, хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в рамках противодействия DDoS-атакам, использовать Национальную систему доменных имен (НСДИ), информацию о местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP серверы), расположенные на территории РФ.

Помимо этого, провайдеры хостинга будут принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета. Обслуживать хостинг-провайдеры смогут только тех пользователей, которые прошли идентификацию или аутентификацию одним из способов: с помощью ЕСИА, Единой биометрической системы, усиленной квалифицированной электронной подписи или сервиса быстрых платежей банка России.