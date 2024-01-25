В Китае сообщили об увеличении числа больших панд в стране за 30 лет до 1,9 тыс.

Представитель департамента охраны дикой природы Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ отметил, что охраняемая территория обитания таких панд увеличилась с 1,39 млн га до 2,58 млн га

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Популяция больших панд в природе значительно выросла за последние три десятилетия, сейчас их насчитывается около 1,9 тыс. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель департамента охраны дикой природы Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Чжан Юэ.

"Благодаря постоянному совершенствованию системы защиты среды обитания общая популяция больших панд в естественной среде выросла примерно с 1,1 тыс. в 1980-х годах почти до 1,9 тыс.", - сказал чиновник. Он отметил, что на протяжении многих лет благодаря энергичной реализации ключевых экологических проектов, таких как защита естественных лесов, преобразование прежних сельскохозяйственных угодий в леса и луга, защита диких животных и растений и организация природных заповедников, "постоянно укреплялась защита популяции больших панд и их среды обитания".

Охраняемая территория обитания больших панд увеличилась с 1,39 млн га до 2,58 млн га, что способствует поддержанию устойчивого развития их популяции в естественной среде, резюмировал Чжан Юэ.