СК пока не возбудил дело после инцидента с котом Твиксом

Следственные органы продолжают проверку

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следственные органы продолжают проверку после инцидента с выброшенным из поезда в Кирове котом Твиксом, который был позже найден мертвым. Уголовное дело на данный момент не возбуждено, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России продолжает выяснять обстоятельства смерти Твикса, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в настоящее время следователи сопоставляют собранные данные.

Кота Твикса, выбравшегося из переноски, проводница высадила из поезда, приняв за бездомного, 11 января. Позднее хозяева сообщили о смерти животного. Как рассказал хозяин кота, животное ехало в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам, однако кот выбрался из переноски, пока сопровождающий спал, а проводница на остановке в Кирове выпустила Твикса на улицу. Для кота был куплен билет, у него были все необходимые документы.

22 января глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с котом Твиксом.

После инцидента в РЖД приняли решение запретить проводникам высаживать животных из поездов. В случаях, когда в вагонах будут находить животных, их будут передавать работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.