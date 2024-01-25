4 тыс. жителей Донбасса и Новороссии переобучились по нацпроекту "Демография" в 2023 году

По данным Минтруда, из них уже трудоустроены 3 тыс. человек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Около 4 тыс. жителей Донбасса и Новороссии завершили бесплатное профессиональное переобучение в рамках нацпроекта "Демография" в 2023 году. Из них уже трудоустроены 3 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Порядка 4 тыс. жителей новых регионов завершили бесплатное профессиональное переобучение в рамках нацпроекта "Демография" в 2023 году. Из них около 3 тыс. граждан уже трудоустроены по востребованным в новых регионах направлениям. В общей сложности жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей было доступно порядка 350 образовательных программ - разных форм обучения и уровней подготовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники проекта могли актуализировать свои знания и навыки по таким направлениям, как закупки и логистика, бухгалтерия, индустрия общественного питания, кадровый менеджмент, здравоохранение, образование, дизайн, тестирование программного обеспечения.

Переобучение в рамках нацпроекта "Демография" в Донбассе и Новороссии было развернуто в июне 2023 года. Всего в 2023 году завершили обучение по нацпроекту более 197 тыс. человек, из которых порядка 80% уже трудоустроены.