ВЦИОМ: порядка 9% россиян считают, что работу после вуза найти легко

Для каждого десятого трудоустройство только окончивших университет видится практически невозможным, хотя за последние 15 лет доля таковых сократилась более чем вдвое

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Почти 10% россиян назвали легким процесс поиска работы выпускниками вузов, показатель является максимальным за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Легким процесс поиска работы выпускником вуза сегодня назвали 9% - максимум за весь период наблюдений (против 2-4% в прошлые замеры); то же касается и сторонников мнения, что услышать заветное "Вы приняты!" недавние студенты могут, приложив для этого небольшие усилия - 32% (против 12-22% в прошлые замеры)", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Однако большая доля опрошенных (40%) уверена, что поиск работы выпускникам дается с большим трудом, два года назад в этом был уверен каждый второй (50%). А для каждого десятого трудоустройство только окончивших университет видится практически невозможным, хотя за последние 15 лет доля таковых сократилась более чем вдвое (2009 год - 24%).

Отмечаемый в России 25 января праздник чаще всего (52%) ассоциируется с поздравлением всех Татьян. Популярны ассоциации и со студенческими концертами и гуляниями (29%), сессией (13%). Отмечать праздник доводилось 44% россиян (2022 г. - 38%), в Москве и Санкт-Петербурге - каждому второму (51%). Никогда не отмечали Татьянин день 51% опрошенных.

Самым важным во время учебы в вузе россиянам по-прежнему видится получение знаний (58%) и приобретение навыка самостоятельной жизни (30%). Около трети выделяют ключевым в студенческие годы общение со сверстниками и поиск друзей (27%), 26% называют установление контактов с потенциальными работодателями.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 января 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.