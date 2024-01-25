СМИ: из разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 украли $1,2 млн

Как пишет газета "Хашт-э субх", губернатор провинции Бадахшан Мохаммад Аюб Халид сформировал комиссию для проведения расследования

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Неизвестные украли из самолета Falcon 10, который 20 января потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан, порядка $1,2 млн. С таким утверждением выступила газета "Хашт-э субх" со ссылкой на источники в регионе.

По сведениям собеседников издания, губернатор провинции Бадахшан Мохаммад Аюб Халид во вторник сформировал комиссию для проведения расследования. Ее возглавил глава регионального отделения разведслужбы Афганистана, созданной радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Источники газеты утверждают, что талибы, которые первые добрались до места крушения самолета, связаны с главой генштаба ВС "Талибана" Кари Фасихуддином Фитратом.