На Камчатке восстановили мост через реку до крупной геотермальной станции

На мосту были установлены новые опоры и пролеты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 января. /ТАСС/. Мост до поселка Паужетка, который летом 2023 года оказался отрезанным от остальных населенных пунктов из-за паводка, восстановили на Камчатке. В поселке расположена крупная геотермальная станция, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Работы по восстановлению моста через реку Паужетку закончены. Проезд восстановлен. Осталось покрасить мост, но в связи с погодными условиями, покраска будет производиться летом. Тогда же и будет закрываться контракт. На мосту были установлены новые опоры и пролеты, уложен брус на проезжую часть и произведена досыпка дорожного полотна на подъездах к мосту. Покраска моста будет произведена при наступлении положительных температур", - говорится в сообщении.

Ранее в управлении СК России по региону ТАСС сообщали, что в октябре 2023 года при переправе через реку Паужетку, на которой отсутствовал мост, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

В августе 2023 года на реке Паужетке вследствие повышения уровня воды произошло обрушение моста. Поселок с одноименным названием фактически оказался отрезанным от остальных населенных пунктов края.