РАНХиГС сделает обучение всех студентов - участников СВО бесплатным

Ректор вуза Алексей Комиссаров сообщил, что это коснется всех студентов - участников специальной военной операции вне зависимости от формы обучения

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Студенты РАНХиГС, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО), смогут продолжить обучение бесплатно, сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров.

"Считаю нашей прямой обязанностью сделать так, чтобы студенты президентской академии, которые сегодня сражаются за наш мир и спокойствие, получили всю необходимую поддержку в своей альма-матер. Мы приняли решение о том, что все студенты, которые находятся в зоне СВО, продолжат свое обучение на бесплатной основе", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Комиссаров отметил, что это коснется всех студентов - участников СВО вне зависимости от формы обучения.