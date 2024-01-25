В РУДН проводят противоэпидемические мероприятия из-за случая кори

Мероприятия проводятся в корпусе на ул. Миклухо-Маклая, 6

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Случай кори был зарегистрирован у студента Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве, специалисты проводят противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия по случаю кори у студента РУДН. В связи с получением информации о регистрации случая кори у студента РУДН <...> специалистами управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании и о проведении вакцинации среди контактных лиц, не болевших ранее и не имеющих прививок против кори", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, мероприятия проводятся в корпусе на ул. Миклухо-Маклая, 6.

В пресс-службе уточнили, что диагноз "корь" подтвержден в вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в РУДН находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.