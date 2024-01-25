Мишустин поздравил коллектив ИСП РАН с 30-летием

Премьер-министр РФ отметил разработки института в разных отраслях экономики

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Института системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) с 30-летием со дня образования организации. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"В настоящее время ваши уникальные решения и разработки применяются в разных отраслях экономики, востребованы многими российскими и зарубежными компаниями, способствуют обеспечению технологической независимости государства", - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что благодаря солидному опыту, традициям и профессионализму сотрудников, институт совершает фундаментальные исследования в области информатики, в том числе искусственного интеллекта. Мишустин отметил, что в разных регионах России открыты лаборатории, Технологический центр исследования безопасности ядра Linux, а также научный центр "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение". Глава правительства обратил внимание на важность активной деятельности в области кибербезопасности, а также по созданию цифровых платформ.

Глава кабмина отметил, что институт, основанный академиком Иванниковым, стал крупнейшим центром по разработке современных IТ-технологий, а также подготовке высококвалифицированных специалистов. "Благодаря выдающемуся ученому в ИСП РАН создана научная школа, действует особая модель работы, объединяющая образование, исследования и инновации", - говорится в телеграмме.

"Желаю коллективу Института системного программирования имени В. П. Иванникова Российской академии наук новых успехов и достижений, плодотворной работы на благо России", - подытожил Мишустин.

Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук - научно-исследовательская организация, которая проводит исследования, разрабатывает технологии и готовит кадры в сфере IТ, объединяя науку, образование и инновации.