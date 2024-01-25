В Таиланде задержали участников "Би-2" за выступления без разрешения на работу

В туристической полиции отметили, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну

БАНГКОК, 25 января. /ТАСС/. Участники рок-группы "Би-2" были задержаны в Таиланде после проведенного концерта на острове Пхукет. Об этом ТАСС сообщили в отделении туристической полиции провинции Пхукет.

"Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета - прим. ТАСС) задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они будут должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра", - сказал представитель туристической полиции, отметив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.

В мае прошлого года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов музыканта Егора Бортника (Лева "Би-2"). В ведомстве уточнили, что Бортник выступал против СВО на Украине, негативно высказывался в отношении РФ, ее граждан и органов государственной власти.

Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января.