На западе Москвы построят гериатрический центр

В состав центра войдут сад с прудом, площадки для танцев, шахмат и настольных игр, открытая сцена, летний кинотеатр и оранжерея

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Центр, специализирующийся на комплексном уходе и поддержке пожилых людей, планируется построить в Рублево-Архангельском. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект предлагается возвести вблизи деревни Захарково на западе Москвы.

"На участке площадью порядка 2,5 га планируется построить гериатрический центр. Комплекс будет состоять из четырех зданий общей площадью 21 тыс. кв. м. На прилегающей территории будет обустроен парк площадью 6,7 га", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что в состав центра войдут сад с прудом, площадки для танцев, шахмат и настольных игр, открытая сцена, летний кинотеатр и оранжерея.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, гериатрический центр обеспечит качественный уход за пожилыми людьми, а также даст городу новые рабочие места. Для реализации проекта внесены изменения в правила землепользования и застройки.