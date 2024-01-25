Очередь фур на выезд в Литву из Калининградской области выросла до 70 большегрузов

За сутки очередь увеличилась на 10 машин

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Очередь из большегрузов перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой под Калининградом выросла за сутки и составляет на утро четверга 70 фур, сообщила руководитель пресс-службы областной таможни Оксана Иванова.

"В очереди в направлении Литвы сейчас перед пунктом пропуска "Чернышевское" находится 70 грузовых транспортных средств, еще 25, уже оформленных российской стороной, стоят на нейтральной полосе между пунктами пропуска. За сутки очередь увеличилась на 10 фур", - рассказала она.

По данным на 09:00 (10:00 мск) 25 января через таможенный пост МАПП "Чернышевское" за сутки проследовало 98 большегрузов на въезд в Российскую Федерацию (Калининградскую область), и 75 - на выезд в Литовскую Республику, уточнила представитель российской таможни.

"При существующих мощностях таможенного поста, его пропускной способности Литва могла бы принимать и обрабатывать вдвое больше машин, но не делает этого. Более того, например, с 21:00 среды до 01:00 четверга, то есть за четыре часа, литовской стороной был принят всего один грузовик", - сказала ТАСС Иванова.

По оперативной информации, публикуемой в Telegram-канале МАПП "Чернышевское", "пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", отставание от зарезервированного времени прохождения границы в электронной очереди составляет на утро 25 января 85 часов.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности пункта пропуска в городе Советский ограничены, потому что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый в 1907 году, - там действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020 года в Калининградской области ввели в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункт "Дубки" с пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла его. В итоге, поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в сутки в обе стороны.