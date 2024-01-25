Искусствовед из Непала заявил, что все больше непальцев хотят учиться в России

Рамеш Прасад Давади отметил, что РФ "велика не только географически, но и благодаря своему материальному и духовному наследию"

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Глава национального комитета Международного совета музеев (ICOM) Непала искусствовед Рамеш Прасад Давади поздравил российских студентов с Татьяниным днем и заявил, что все больше непальцев хотят проходить обучение в России.

"По случаю этого праздника я хочу отметить, что непальские студенты, изучающие культуру, историю искусств и музейное дело, очень хотят обучаться в университетах России", - сказал Давади корреспонденту ТАСС по телефону. Он выразил пожелание, чтобы непальские студенты, занимающиеся историей искусств и музейным делом, активнее поступали в российские профильные вузы.

"Россия велика не только географически, но и благодаря своему материальному и духовному наследию. Поэтому непальские студенты ищут возможности поступить в российские вузы, чтобы вместе с вами отмечать этот студенческий праздник. Еще раз поздравляю и желаю самого хорошего всем студентам России в Татьянин день", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что правительство РФ предоставляет гражданам Непала стипендии для учебы в российских университетах, во многом благодаря активности посольства России и Русского дома в 2024 году квота выросла до 40 человек - начиная с 90-х годов количество квот для Непала не превышало 25 мест, а приоритет на государственном уровне отдавался будущим медикам и инженерам.

Однако, как считает собеседник агентства, если квота продолжит расти, то в Непале благодаря поддержке правительства РФ удастся развить другие сферы: культурологию и музейное дело, а также агро- и эконаправления, туризм, гуманитарные исследования. Он рассчитывает, что "число непальских студентов может вырасти до того же, что было во времена СССР", когда порядка 250 студентов из этой гималайской страны ежегодно отправлялись в советские вузы.

Больше студентов в Россию и книг из России

"В деревне, где я рос, было много русских книг, мы читали в сельской библиотеке русскую литературу. А сейчас уже сложнее найти книгу из русской литературы в моей деревне", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что ранее книги из России привозили непальские студенты, получавшие образование в советских вузах, а также свободное хождение в стране имела советская печать, книги продавались в магазинах, были прочные медийные связи. Давади полагает, что в Непал должно сегодня приходить больше книг из России, в том числе переводы на непальский классической и современной русской литературы, "чтобы с ней знакомилась молодежь".

"Как председатель национального комитета Международного совета музеев в Непале, я знаком с Россией и имею опыт работы с вашими специалистами", - отметил Давади. Он рассказал, что в ноябре 2023 года получил возможность приехать на Санкт-Петербургский международный культурный форум и выступить с докладом, а также посетил некоторые музееи, включая Эрмитаж, и провел два дня в Москве.

"Мне повезло посетить прекрасные культурные и исторические места двух великолепных городов России - Санкт-Петербурга и Москвы. А также я имел возможность встретиться со специалистами по культуре, политике и искусству из России и разных стран мира. Российская культура и цивилизация покорили мое сердце! Я бы хотел, чтобы между искусствоведами и специалистами по музеям наших стран связи были более активными", - подчеркнул Давади.