Губернатор Белгородской области выразил соболезнования семьям летчиков сбитого Ил-76

Вячеслав Гладков отметил, что их подвиг навсегда останется в сердцах

ТАСС, 25 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким летчиков, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в регионе, отметив, что их подвиг навсегда останется в сердцах.

"Вчера вооруженными силами Украины был сбит самолет военно-транспортной авиации РФ, который перевозил украинских военнопленных для обмена. Все находившиеся на борту судна погибли, в том числе шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. <...> Приношу глубочайшие соболезнования семьям военнослужащих Министерства обороны РФ, которые погибли при выполнении воинского долга. Вечная память героям", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. "Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах", - сообщил Гладков.