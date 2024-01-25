В Москве отреставрируют здание Биржи на Ильинке

В рамках работ приведут в порядок фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты проведут реставрацию исторического здания Биржи на Ильинке в Москве, построенного в 1870-е годы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Историческое здание Биржи на Ильинке будет отреставрировано. <...> Специалисты выявили на фасаде локальные осыпания и отслоение краски и штукатурки, трещины, а также коррозию на металлических элементах и повреждения гранитного цоколя. В рамках работ приведут в порядок фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы", - написал мэр.

Он отметил, что здание архитектора А. С. Каминского построено в 1870-х годах, после революции был надстроен третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна. Сейчас в здании размещается Торгово-промышленная палата России. Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, Биржа, выполненная в формах классицизма, представляет собой яркий пример административного здания 1870-х годов, сохранившего типичный классический облик и убранство интерьеров. Трехэтажное каменное здание на каменном цоколе завершается металлической кровлей сложной формы, верх здания завершается карнизом с парапетом.

Собянин добавил, что всего с 2011 года в Москве отреставрировано 2,1 тыс. объектов культурного наследия, из них только в 2023 году завершились работы на 220 объектах.