Какие виды пенсий существуют в России и как получить ту или иную выплату

О том, какие бывают пенсионные выплаты и кому какая полагается, — в материале ТАСС

Понятие пенсии

Под пенсией понимают ежемесячные выплаты гражданам, которые замещают их утраченный доход от трудовой деятельности.

Основы пенсионного законодательства в России ввел Петр I. В подписанном им в 1720 году Уставе морского русского военного флота содержалась информация о том, как следует содержать работников, которые стали негодны к службе из-за старости или приобретенной инвалидности. Также императором была введена пенсия по потере кормильца.

По прошествии века был принят первый российский Пенсионный устав и основан Пенсионный фонд. А уже в советские времена, в 1932 году, был установлен возраст выхода на пенсию по старости. Но такой, какой мы знаем систему пенсионного обеспечения сегодня, она стала в 1956 году, когда был принят закон "О государственных пенсиях". Согласно ему, пенсия предоставлялась по старости, инвалидности, в связи с потерей кормильца. Размер пенсии и время выхода зависели от того, насколько социально значима работа и насколько вредные условия труда на производстве.

О пенсионной реформе

С 2002 по 2014 год в России действовала смешанная пенсионная система. Взносы работодателей делили на две части, одну из которых направляли в Пенсионный фонд России, а другую — на пенсионный счет работника.

Работник мог и самостоятельно внести средства на этот счет. В случае, если суммарно он клал 2 тыс. рублей и больше, государство должно было вносить на его счет такую же сумму с лимитом до 12 тыс. рублей за год. Таким образом происходило формирование пенсионных накоплений.

Однако в 2014 году правительством было принято решение заморозить накопительную часть пенсии. Так, вплоть до 2023 года новые взносы работодателей направлялись в общий бюджет Пенсионного фонда на выплаты пенсионерам (сейчас отчисления получает Социальный фонд России). В итоге в 2014 году пенсионная система стала распределительной.

Тем не менее, несмотря на заморозку, ранее сформированные пенсионные накопления никуда не исчезли, они по-прежнему остаются на лицевых счетах граждан. Каждый вправе сам решать, что делать с накоплениями. Можно добровольно пополнять счета, решить, кому доверить управление накоплениями (от этого будет зависеть размер будущей пенсии), переводить их в негосударственный пенсионный фонд.

Помимо того, что менялся тип пенсионной системы, с 2019 года начали происходить изменения, связанные с возрастом выхода на пенсию, — пенсионная реформа. Если говорить кратко — это увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Окончательный переход планируется завершить к 2028 году.

Какие могут быть основания для выхода на пенсию

Если человек достиг пенсионного возраста. Иными словами, это называется пенсией по старости. Пенсия по старости выплачивается в том случае, если гражданин имеет достаточный индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), достиг определенного возраста и обладает нужным страховым стажем.

Инвалидность. Задача пенсии, которая назначается людям с инвалидностью, — компенсировать им часть заработка.

Потеря кормильца. Пенсию по случаю потери кормильца может получить нетрудоспособный член семьи умершего кормильца (например, отца), который ранее состоял на его иждивении.

Выслуга лет. На пенсию за выслугу лет могут претендовать космонавты, военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, государственные гражданские служащие регионов России и муниципальные служащие, медработники, сотрудники Росгвардии, УФСИН и МВД, пожарные, учителя, работники летно-испытательного состава. Как правило, трудовой стаж должен составлять от 19 до 25 лет в зависимости от профессии специалиста.

Какие разновидности пенсий существуют в России

Страховая пенсия. Пенсионное обеспечение по страховой выплате охватывает всех работающих россиян. Страховая пенсия выплачивается ежемесячно и компенсирует гражданам зарплату, которую они могли получать, когда работали. Чтобы получать страховую пенсию, нужно достичь определенного возраста и набрать трудовой стаж. Другое обязательное условие — получить необходимое количество ИПК. Помимо этого, страховую пенсию могут получать инвалиды и нетрудоспособные члены семьи, которые являются иждивенцами застрахованного лица в случае его смерти. Накопительная пенсия. Размер накопительной части формируется из взносов работодателя и самого работника. Важно отметить, что, если гражданин еще работает, взносы на обязательное пенсионное страхование направляются только на формирование страховой пенсии. Государственная пенсия. Такую пенсию назначают особым категориям граждан. К ним относятся военнослужащие, космонавты, федеральные государственные гражданские служащие, работники летно-испытательного состава, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф, участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или знаком "Житель осажденного Севастополя". Социальная пенсия. Выплаты пенсий этого типа отправляются тем, у кого нет права на страховую пенсию. А страховую пенсию не могут получать те, кто не работал или не успел набрать нужный стаж. Кроме того, выплата социальной пенсии полагается нетрудоспособным гражданам и детям с инвалидностью. Пенсия для иностранцев и лиц без гражданства. Если у этих групп лиц есть вид на жительство, они могут наравне с россиянами получать страховую и государственную пенсию.

Как формируется размер пенсии

Точные данные можно узнать через Социальный фонд России (СФР), но не онлайн, а только при личном обращении. Чтобы узнать примерный размер страховой пенсии, можно зайти на "Госуслуги" и посчитать ее через пенсионный калькулятор. Помимо этого, есть формула для подсчета вручную: ИПК умножается на СПК (стоимость одного балла в год, когда происходит назначение страховой пенсии), и к полученному значению прибавляется фиксированная выплата.

Как повлиять на ИПК

Для начала нужно кратко разобрать такое понятие, как ИПК. ИПК — это сумма всех баллов, которые гражданин накопил в течение своей трудовой жизни. Баллы ИПК необходимы для начисления страховой пенсии. Их размер зависит от налоговых отчислений, которые платит работодатель.

Для тех, кто думает, что для повышения ИПК нужно как можно больше работать и отказываться от отпуска, важно понять, что входит в страховой стаж. Так вот он включает в себя не только время, которое гражданин проводит на работе. Так, если сотрудник уходит в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, в случае рождения первенца ему полагается 1,8 коэффициента. За второго ребенка — 3,6 коэффициента. Если у семьи рождается третий ребенок и в связи с этим сотрудник повторно уходит в отпуск, ему полагается 5,4 коэффициента.

Кроме того, дополнительные баллы начисляются тем, кто ухаживает за инвалидом I группы или престарелым, а также тем, кто прошел срочную и контрактную службу в армии.

А можно ли купить недостающий стаж и ИПК

Чтобы получить дополнительный год стажа, нужно заплатить порядка 36 тыс. рублей. Такую покупку можно совершать раз в год. Также важно учесть, что за деньги можно приобрести не больше половины от недостающего стажа.

Кто может выйти на пенсию раньше

Досрочно выйти на пенсию могут следующие категории граждан:

многодетные матери;

отец или мать инвалида с детства;

опекун инвалида;

тот, кто стал инвалидом из-за военной травмы;

тот, кто проработал в районах Крайнего Севера не меньше 15 лет;

рыбаки;

оленеводы;

охотники-промысловики;

сотрудники вредных производств и те, кто работает в тяжелых и опасных условиях;

предпенсионеры, которые не смогли устроиться на работу через центры занятости в течение двух лет и др.

Кого называют предпенсионерами

Предпенсионный возраст начинается за пять лет до наступления страховой пенсии по старости. Предпенсионерам предоставляется ряд следующих льгот:

повышенное пособие по безработице;

защиту от безосновательного увольнения;

возможность не платить имущественный налог, а также вычет на земельный налог;

гарантированная доля в наследстве, даже если не вписаны в завещание;

возможность оформить выплату накопительной части пенсии до назначения страховой.

Еще раз, только кратко, о том, какие виды пенсий существуют в России

У граждан России есть право получать страховую и социальную пенсию или выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Накопительная часть пенсий распространяется только на отчисления, сделанные до 2014 года. Эти средства инвестирует выбранная гражданином управляющая компания СФР или НПФ.