Всероссийский проект "Жены Героев" объединил более 30 тыс. человек

Проект стартовал в сентябре 2022 года в Самаре по инициативе Екатерины Колотовкиной

ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Доверенное лицо Владимира Путина на предстоящих выборах Екатерина Колотовкина презентовала в Донецке Всероссийский фотопроект "Жены Героев", в котором приняли участие более 30 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС с площадки презентации.

"Более 30 тыс. [участников проекта по России]. <…> Очень хочется, чтобы семьи героев Донецкой Народной Республики увидела вся Россия. С помощью фотопроекта "Жены Героев". Совсем скоро начнем съемочный процесс, в котором примут участие жены, мамы, дети участников специальной военной операции - защитников Донецка. В первую очередь хотим создать информационную площадку, куда можно загружать фотографии, потом распечатать выставку", - сообщила Колотовкина.

Автор проекта добавила, что он уже реализовывается по всей России, в том числе в Луганской Народной Республике (ЛНР), далее будет запускаться в Запорожской и Херсонской областях. В планах автора организация проекта при участии жен героев на Кубе.

Проект "Жены Героев" стартовал в сентябре 2022 года в Самаре по инициативе Екатерины Колотовкиной. За короткий срок тематические выставки фотографий, на которых запечатлены жены участников специальной военной операции в кителях мужей, были организованы в практически во всех российских регионах. Проект начинают запускать в Донбассе и Новороссии. Фотоальбом с фотографиями жен военнослужащих был передан президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который высоко оценил идею проекта.