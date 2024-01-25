В ЛНР в 2024 году проверят на плодородность 50 тыс. га сельскохозяйственных земель

Также определят участки неиспользуемой земли для их дальнейшего обследования

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Агрохимическая служба России проверит 50 тыс. гектаров земли сельскохозяйственного назначения на плодородность в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Луганский филиал Агрохимической службы России в этом году планирует провести обследование земель сельскохозяйственного назначения, охватив площадь 50 тыс. гектаров. Эта работа направлена на повышение эффективности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Целью обследования является определение состояния и потенциала земель, а также выявление источников загрязнения и рисков для здоровья населения и окружающей среды", - говорится в сообщении.

Также сотрудники службы определят участки неиспользуемой земли для их дальнейшего обследования. Это позволит оценить возможности восстановления и рационального использования почвы в будущем, отметили в правительстве.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР сообщали, что до начала специальной военной операции на территории ЛНР насчитывалось 200 тыс. гектаров пахотных земель. В результате освобождения республики их число увеличилось до 1 млн гектаров.