В Якутске привлекли к ответственности 26 участников несанкционированной акции

Как сообщили в объединенной пресс-службые судов региона, троим задержанным назначили административный арест, остальным назначили штраф

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Суд в Якутске отправил под административный арест троих человек и оштрафовал еще 23 за участие в несанкционированной акции, призывы к проведению которой распространялись в соцсетях после убийства жителя Якутии.

"25 января 2024 года Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел 26 дел о привлечении к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, собрания, шествия, демонстрации. Судом установлено, что граждане участвовали в несанкционированной акции (митинге)", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Республики Саха (Якутия).

Суд постановил признать виновными троих задержанных по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Им назначено наказание в виде административного ареста от 5 до 6 суток. Суд назначил еще 23 задержанным наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.

В результате конфликта в микрорайоне Марха в Якутске погиб 26-летний мужчина, 24 января был арестован обвиняемый в убийстве, еще двоим уроженцам Республики Таджикистан было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста за неповиновение сотруднику полиции. Также был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей мужчине, который пересылал в соцсетях сообщения с призывами к участию в несанкционированной акции.