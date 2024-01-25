Более 99% опрошенных граждан Венгрии против переговоров с Украиной о приеме в ЕС

Более 99,32% респондентов считают, что Украине необходимо прекращение огня вместо поставок вооружений

БУДАПЕШТ, 25 января. /ТАСС/. Более 99% граждан Венгрии выступают против начала переговоров о приеме Украины в Евросоюз и не согласны с предоставлением этой стране финансовой помощи на условиях Брюсселя. Таковы результаты национальных консультаций, в которых приняли участие более 1,5 млн человек.

Опрос проводился в Венгрии по инициативе правительства на добровольной основе с помощью почтовой рассылки анкет с 17 ноября по 17 января. Участникам исследования предлагалось ответить на 11 вопросов, 4 из которых касались Украины. Как показали итоги консультаций, опубликованные на сайте правительства, более 99,32% респондентов считают, что Украине необходимо прекращение огня вместо поставок вооружений, 99,06% согласились с тем, что "не должны платить за поддержку Украины, пока Венгрия не получит причитающиеся ей деньги" из фондов ЕС, 99,02% убеждены, что условия для вступления Украины в ЕС еще не созданы, а 99,29% поддержали намерение властей отстаивать интересы венгерских фермеров и не допустить импорта украинского зерна по демпинговым ценам.

Кроме того, авторы исследования поинтересовались мнением людей о нелегальной миграции, ЛГБТ-пропаганде, финансировании политических партий из-за рубежа и мерах социальной поддержки, которые требует отменить Брюссель. Ответы показали, что более 98% населения занимает по этим вопросам такую же позицию, как и правительство.

"Мы будем стремиться обеспечить исполнение воли венгерского народа в Брюсселе и защитить суверенитет нашей страны", - заявила официальный представитель правительства Александра Сенткирайи. Правительство Венгрии с самого начала не скрывало, что намерено с помощью национальных консультаций заручиться поддержкой своих граждан на переговорах в ЕС.

В прошлый раз национальные консультации проходили в Венгрии в 2022 году и касались отношения к санкциям против России. В них приняли участие более 1,36 млн человек, 97% которых высказались против санкционной политики Брюсселя. Это считается достаточно высоким показателем с учетом того, что население страны не превышает 10 млн. До этого национальные консультации затрагивали миграцию и пандемию коронавируса.