На Ставрополье организовали бесплатное обучение рабочим специальностям для детей-сирот

Край возьмет на себя все расходы по оплате обучения, выплату пособия на приобретение учебников и письменных принадлежностей, а также ежемесячную стипендию

СТАВРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Обучение детей-сирот по программам рабочих специальностей за счет регионального бюджета организовали в Ставропольском крае. Новая мера социальной поддержки распространяется в том числе на детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, сообщили журналистам в пресс-службе думы региона.

"Краевой закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" дополнен мерой социальной поддержки в сфере образования для детей-сирот и лиц из их числа с ограниченными возможностями здоровья. За счет средств краевого бюджета они смогут очно пройти обучение по программам переподготовки рабочих и служащих", - говорится в сообщении.

Внесение изменений в закон краевые депутаты одобрили на заседании в четверг. "Край возьмет на себя не только все расходы по оплате обучения, но и выплату пособия на приобретение учебников и письменных принадлежностей, а также ежемесячную стипендию. Набор участников программы будет проводить краевое Минобразования", - прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Согласно пояснительной записке к документу, в 2024 году новой мерой поддержки в регионе готовы воспользоваться 26 детей-сирот. Из краевого бюджета дополнительно будет выделено более 7 млн рублей для организации их обучения.

Внесенные изменения в краевой закон также предоставляют преимущество в обеспечении жильем участникам специальной военной операции из числа детей-сирот.