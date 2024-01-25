На ВДНХ стартовал конкурс на лучший студенческий отряд

Участники могут выиграть 1 млн рублей, который можно потратить на продвижение, обучение и оснащение отряда

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) в рамках образовательной программы выставки-форума "Россия" запустили конкурс, в рамках которого будет определен лучший отряд страны. Главный приз - 1 млн рублей, который можно потратить на продвижение, обучение, оснащение и другие полезные для отряда дела, передает пресс-служба РСО.

"Сегодня Российские студенческие отряды объявляют конкурс для каждого студента нашей страны, не важно, где вы учитесь: в колледже или университете, заявляйтесь и выиграйте 1 млн. Общий призовой фонд - 10 млн рублей, наши партнеры в каждом из направлений сделают собственные призы. В итоге победителями станут более 60 отрядов. Итоги конкурса подведем на сцене Кремлевского дворца в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя правления РСО Михаила Киселева.

Российские студенческие отряды - это всероссийская организация, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 200 тыс. молодых людей, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

В рамках конкурса отряды соревнуются в нескольких номинациях за звание лучшего. Чтобы победить, нужно выполнить конкурсные задания. Принять участие в конкурсе может каждый желающий, в том числе и тот, кто еще не находится в составе РСО. Регистрация для участия в конкурсе открылась 25 января 2024 года на сайте: лк.трудкрут.рф. После регистрации участнику необходимо собрать на платформе состав своего отряда и выполнять задания с марта по октябрь. Победитель будет объявлен на Всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдет с 22 по 24 ноября в Москве.