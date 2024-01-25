ГД приняла законопроект о хранении проходящих по нескольким уголовным делам вещдоков

Инициативой предлагается дополнить 81 статью УПК РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о порядке хранения предметов, которые являются вещественными доказательствами одновременно по нескольким уголовным делам.

Документ внесли в Госдуму в ноябре 2023 года правительство РФ. Изменения предусмотрены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В пояснительной записке разработчики отметили, что сейчас кодекс не содержит положений, которые регулируют порядок и сроки хранения предметов, являющихся вещдоками по двум или более уголовным делам. Также отсутствуют нормы, не допускающие уничтожение предмета до вынесения итогового решения по уголовному делу, по которому он тоже признан вещественным доказательством.

Законопроектом предлагается дополнить 81 статью УПК РФ (вещественные доказательства) положением о том, что при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела предметы, признанные вещественными доказательствами по нескольким уголовным делам, подлежат передаче органу предварительного расследования или суду, в производстве которого находится уголовное дело, по которому решение еще не принято.

Также предлагается указывать в обвинительных заключениях и актах сведения о том, что предметы признаны вещдоками по двум или более уголовным делам.