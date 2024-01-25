В Москве в 2023 году завершили строительство 17 храмов

Начальник отдела советника мэра Москвы по реализации программы 200 храмов Михаил Саженов отметил, что в 2024 году в столице планируется построить не менее 15 храмов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Возведение 17 храмов по программе строительства и реконструкции православных храмов Москвы завершено в 2023 году, сообщил начальник отдела советника мэра Москвы по реализации программы 200 храмов Михаил Саженов.

"В 2023-м завершили возведение 17, из которых успели ввести 15 храмов и 2 храма ожидают ввода",- сказал он на конференции по строительству православных храмов в Москве.

По словам Саженова, уже к Пасхе в этом году будут подняты купола с крестами на храм Дмитрия Донского в Северном Бутово. "Это самый крупный храм программы вместе с целым культурно-образовательным кластером. Площадь застройки более 15 тыс. кв. м", - пояснил он. Строительство первой очереди заняло два года. На его территории запланировано возведение музейно-исторического комплекса, образовательных площадок и спортивно-игровых зон.

Также помощник депутата рассказал, что началось устройство нулевого цикла храма Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского в Зюзино. "Рядом во временном храме открыта продуктовая лавка-кафе "Честная трапеза" с экологически чистой мясной и молочной продукцией православных фермеров Орловской области. Я вижу здесь потенциал для интеграции с городской инициативой "Московские ярмарки", - добавил он.

В 2024 году планируется завершить возведение главного храма московских строителей на Березовой аллее. "Уже сейчас понятно, что он станет одним из самых крупных и красивых храмовых комплексов российской столицы", - отметил Саженов.

Он привел слова депутата Госдумы РФ, куратора московской программы строительства православных храмов Владимира Ресина, что в 2024 году в столице следует также построить не менее 15 храмов. "Поручение мэра и патриарха - сдавать 10 храмов в год. Но уже три года подряд сдают по 15, и Владимир Иосифович [Ресин] сказал, что мы эту планку снижать не будем", - отметил Саженов, который является помощником депутата Госдумы Ресина.

О программе

В рамках программы строительства и реконструкции храмов Москвы на территории города осуществляется работа по 299 утвержденным адресам, из них 64 - в ТиНАО.

За 14 лет ее действия введено в эксплуатацию 125 основных капитальных храмов. Строится 41 храмовый комплекс, на стадии подготовки к строительству 22 храма и столько же в проектировании. На 125 участках установлены временные храмы и идет сбор средств на строительство основных капитальных.