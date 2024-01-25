Иерарх сообщил, что вопрос о канонизации Суворова находится на стадии изучения документов

Окончательное решение по вопросу о канонизации будет принимать Архиерейский собор РПЦ, сообщил председатель синодальной комиссии Московского патриархата по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Решение вопроса о канонизации генералиссимуса Александра Суворова сейчас находится на подготовительной стадии сбора и изучения документов, при этом речь идет о возможности именно общецерковного прославления, поэтому окончательное решение по вопросу о канонизации будет принимать Архиерейский собор РПЦ. Об этом сообщил ТАСС председатель синодальной комиссии Московского патриархата по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

"Сейчас идет предварительное изучение, собирание и изучение документов. Подготовительная стадия. <…> Решение этого вопроса будет зависеть не от комиссии, а от священноначалия, и, поскольку речь идет о всероссийской уже канонизации, почитании, то, скорее всего, это [будет решать] Архиерейский собор Русской православной церкви", - сказал епископ Панкратий на полях XXXII Международных образовательных Рождественских чтений в храме Христа Спасителя.

Помимо общецерковной канонизации, существует также канонизация в лике "местночтимых святых", когда подвижника почитают как святого в какой-то отдельной епархии.

Епископ Панкратий напомнил, что для того, чтобы тот или иной подвижник благочестия был причислен к лику святых, есть определенные правила, которые в церкви действуют уже на протяжении многих столетий. По словам иерарха, это, во-первых, "безукоризненное православие", то есть правильное исповедание православной веры, во-вторых, широкое народное почитание и, наконец, это помощь святого по молитвам к нему после его смерти, "посмертные чудотворения".

"Должны быть раскрыты все три критерия. Пока еще рано говорить о результатах", - добавил глава синодальной комиссии.

Канонизация Суворова

Синод РПЦ в августе 2023 года принял решение о "возобновлении процесса подготовки" возможной канонизации прославленного полководца. В 2022 году Минобороны РФ обратилось к патриарху Кириллу с вопросом о возможности причисления Суворова к лику святых. Автор книги "Наука веровать - Наука побеждать. Жизнеописание и духовный путь генералиссимуса А. В. Суворова", историк и писатель Константин Ковалев-Случевский ранее сказал ТАСС, что Суворов заслуживает того, чтобы церковь канонизировала его в лике "благоверных князей" или "праведных мирян", подобно тому, как причислила к лику святых князей Александра Невского, Дмитрия Донского и адмирала Федора Ушакова.

Александр Суворов (1730-1800) - великий русский полководец, военный теоретик, князь Италийский, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал войск Пьемонтских. Обладатель всех российских военных орденов своего времени и многих иностранных наград. На протяжении почти полувека он участвовал в семи войнах, провел более 60 сражений и не проиграл ни одного. После смерти был погребен в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.