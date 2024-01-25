В Москве открыли мемориальную доску актрисе оперетты Татьяне Шмыге

Мемориальная доска была создана архитектором Даной Воскресенской и скульптором Андреем Забалуевым

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мемориальную доску, посвященную актрисе Московского театра оперетты, народной артистке СССР Татьяне Шмыге, открыли на доме в Леонтьевском переулке, где она прожила последние тридцать лет, передает корреспондент ТАСС.

"Открытие сегодняшней доски - подтверждение того, что Татьяна Шмыга будет жить с нами очень и очень долго. Сюда будут приходить и поклонники Татьяны Ивановны, и молодое поколение, потому что не знать и не помнить Татьяну Ивановну просто невозможно", - сказала заслуженная артистка России Татьяна Константинова перед открытием мемориальной доски.

Директор Московского театра оперетты, заслуженный деятель искусств России Владимир Тартаковский на церемонии поблагодарил правительство Москвы за поддержку, которую оно оказало театру в создании этого памятника. "Конечно, металл не может передать все обаяние Татьяны Ивановны, но образ ее останется у нас в памяти. <...> Татьяна Шмыга - это великая актриса, рожденная для нашего жанра <...>. В этом нам очень повезло, как и тем, кто с ней работал", - отметил он.

Народный артист России, художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов назвал открытие мемориальной доски Шмыге "восстановлением исторической справедливости". "Хорошо, что это театр сделал здесь, на этом пятачке, целое созвездие отечественной культуры. Татьяна Ивановна была потрясающей артисткой, которая украсила собой национальную культуру", - сказал он. Мемориальная доска была создана архитектором Даной Воскресенской и скульптором Андреем Забалуевым.

На открытии также присутствовали народный артист РСФСР Герард Васильев, заслуженный артист России Александр Олешко, народная артистка РСФСР Светлана Варгузова, народный артист РСФСР Юрий Веденеев и другие. Народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов зачитал приветственное слово от председателя столичного парламента Алексея Шапошникова. В конце церемонии присутствующие возложили цветы к мемориальной доске под запись "Гимна театру" в исполнении Шмыги.