В Орле закрепили порядок действий при атаке беспилотников

Мэр Юрий Парахин отметил, что полномочия по восстановлению повреждений в многоквартирных домах передали управляющим компаниям

ТАСС, 25 января. Порядок действий для более оперативного реагирования в случае атак беспилотников закрепили в Орле по итогам комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщил мэр Юрий Парахин.

"За время проведения специальной военной операции Орел трижды подвергался вторжению БПЛА с вражеской стороны. Эти случаи продиктовали необходимость зафиксировать и закрепить порядок действий для еще более оперативного реагирования. В рамках комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было решено привлечь дополнительные силы и средства в состав группировки КЧС: управляющие компании, строительные организации, ряд предприятий ЖКХ и топливно-энергетического комплекса", - написал Парахин в Telegram-канале.

Так, полномочия по восстановлению основных повреждений в многоквартирных домах после падения беспилотников передали управляющим компаниям, что позволит сэкономить время на поисках подрядной организации. Израсходованные средства компаниям компенсируют в полном объеме. Аналогично взаимодействие выстроят с другими организациями, вошедшими в состав группировки сил и средств.

"Дополнительно проговорили вопрос укрытий, организованных в подвалах многоэтажек. Управляющим компаниям поручено обратить внимание на их состояние, а также наладить взаимодействие с управдомами", - добавил Парахин.

Несколько домов в Северном и Железнодорожном районах Орла получили накануне повреждения в результате атаки украинских беспилотников. В Минобороны России отмечали, что дежурные силы ПВО РФ перехватили четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Орловской области.