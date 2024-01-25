Авиарейс из Кургана в Минеральные Воды планируют запустить в мае

Перелеты будут осуществляться до сентября включительно

ТАСС, 25 января. Авиарейс Курган - Минеральные Воды планируют запустить в мае, перелеты будут осуществляться в туристический период до сентября включительно. Также рассматривается вопрос запуска скоростного электропоезда Курган - Челябинск, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Курганской области.

"В 2024 году из Кургана начнут летать рейсы на Минеральные Воды. Также рассматривается вопрос запуска скоростного электропоезда Курган - Челябинск. Новое направление авиаперелетов планируется запустить с мая. Как отметил директор департамента Владимир Ковалев, рейсы в Минеральные Воды будут осуществляться с мая по сентябрь включительно", - сообщили в пресс-службе.

Глава региона Вадим Шумков отметил в своем Telegram-канале, что в регионе полностью обновили аэропорт и запустили регулярные рейсы в Москву, Петербург, Сочи, Сургут". Также транспортная доступность улучшилась благодаря ремонту автотрасс.

"Коллеги предлагают также запустить электропоезд на маршрут Курган - Челябинск. Эти перевозки так же, как и авиарейсы, субсидируются из нашего бюджета. <...> В первую очередь будем отталкиваться от ваших потребностей. Попрошу коллег из департамента экономического развития провести голосование на сайте", - написал он.