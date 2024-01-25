Мишустин поручил кабмину оперативно выполнить положения указа Путина о статусе многодетных

По словам премьер-министра, предусмотрены различные меры помощи, в том числе пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Многодетным семьям государство должно уделять максимум внимания, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Все положения указа необходимо выполнить оперативно. Также прошу внимательно контролировать, как он реализуется. Семьи, тем более многодетные, должны получать максимальную заботу от государства", - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что 2024 год в России по решению президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи. Глава государства недавно подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных семей.

"Теперь родители, которые имеют трех и более детей, смогут получать равную поддержку по всей стране, независимо от региона своего проживания. Действовать она будет, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года - при очном обучении в образовательной организации", - пояснил Мишустин.

Он добавил, что предусмотрены также различные меры помощи, в том числе пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. "У мам и пап появится возможность бесплатно пройти профессиональную переподготовку, а также посещать музеи, выставки", - перечислил глава кабмина.

Также он обратил внимание на дополнительные льготы, которые предложат регионы, например, по лекарственному обеспечению детей до шести лет, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг и так далее.