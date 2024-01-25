Путин осмотрел макет БФУ им. Канта, который должны сдать в 2025 году

Общая площадь создаваемых объектов на базе университета составляет 109 548 кв. м

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с перспективами развития Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Ректор вуза Александр Федоров продемонстрировал российскому лидеру макет будущего кампуса БФУ.

Он получил название "Кантиана" и возводится в рамках национального проекта "Наука и университеты" с учетом приоритетов развития региона. При создании нового студенческого городка фокус направлен на медицину, IT, инженерию, химию и педагогику.

"Сейчас стройка происходит ровно так, как выглядит этот макет", - сообщил ректор президенту. По его словам, общая площадь создаваемых объектов на базе университета составляет 109 548 кв. м, из них на жилье приходится 28 993 кв. м. "В 2025 году, в октябре он должен быть закончен. Это даже не совсем традиционный кампус. Это единое жизненное и образовательное пространство", - пояснил Федоров, уточнив, что одновременно здесь смогут присутствовать до 7 тыс. человек. "Этот кампус очень красивый. Когда все будет закончено, этот кампус войдет в десятку самых красивых кампусов мира. Я ничуть не преувеличиваю", - похвастался ректор.

Главные объекты

По словам ректора, три корпуса можно считать основными. К таковым он отнес корпус "Медбио", где будет самый лучший симуляционный центр в регионе. Корпус планируют сделать открытым для всех врачей области. Еще одним ядром в будущем кампусе станет корпус, который займет кластер Института высоких технологий. Третий корпус, на который ректор обратил внимание Путина, - для Высшей школы философии и социальных наук.

Особое внимание Федоров обратил на корпус № 1, в котором разместится общая аудитория с библиотекой. По его словам, в решении объединено три архитектурных стиля. "В каждом корпусе есть "жемчужина". В этом корпусе мы сделали такой радикальный шаг и создали атриум", - показал на макете Федоров, рассказав, что эта библиотека рассчитана на 550 тыс. томов. Ректор заверил, что техническая оснащенность вуза будет задавать стандарты. На закупку дополнительного оборудования будет выделен 1 млрд рублей из средств регионального бюджета. Сумма будет предоставлена в 2024 и 2025 годы по 500 млн рублей ежегодно.

"В совокупности это все вместе взятое - это машина по производству будущего. Она производит два продукта", - рассказал Федоров. "Это студентоцентрическая история. Она возникает вокруг студентов и дает каждому найти свое место в жизни. А мы поможем каждому сформировать жизненно-образовательный маршрут не только в стенах университета, но и будучи уже в статусе молодого специалиста", - отметил он. Второй же продукт, по словам руководителя вуза, - авторский, важный для молодежной политики. "Это производство сообществ, поддержка студенческих инициатив в рамках групп и сообществ", - добавил он, рассказав о поддержке молодых талантов.

Многонациональное сообщество студентов

Путину сообщили, что 42% студентов не из Калининграда, а из разных регионов России и даже других стран. Например, в университете есть индийская, китайская, узбекская, казахская диаспоры. Ректор добавил, что формируется еще диаспора русскоязычных студентов, которые переезжают из Литвы. При этом, подготовка кадров в вузе идет с учетом потребностей работодателей.

Оказалось, что реализация проекта осуществляется в формате федеральной адресной инвестиционной программы. Его стоимость оценивается в 17,62 млрд рублей. Из федерального бюджета привлечено 16,35 млрд рублей, внебюджетных средств - 0,17 млрд рублей. Еще 100 млн рублей было предоставлено БФУ им. Канта в 2022 году на разработку проектно-сметной документации из регионального бюджета.

Готовность объектов

Строительство началось с февраля 2023 года. По плану объекты должны быть введены в эксплуатацию в IV квартале 2025 года. На данный момент полностью выполнены работы по устройству временных дорог, переустройству существующих наружных инженерных сетей.

Корпус № 1, в котором разместится общая аудитория с библиотекой, готов на 88,2%, корпус № 2, где будет расположена Welcome zone, - на 91,9%, корпус № 3 Биомед - готов на 17,4%, корпус № 4, который займет Институт высоких технологий, - готов на 30,4%, корпус № 5 для Высшей школы философии и социальных наук - на 9,1%, корпус № 6 - Конференц-комплекс - на 8,8%, общежитие № 1 готово на 4,8%, общежитие № 2 - на 34,7%.