Участники путешествия на "Москвиче" добрались до самой северной точки ДФО вездеходом

Всего на путь до метеостанции с учетом сложного рельефа ушло почти семь часов

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Команда из четырех путешественников добралась на автомобиле "Москвич-412" 1981 года выпуска до села Якутии - Юрюнг-Хая, затем на вездеходе - до мыса Пакса, самой северной точки Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга.

"Команда "Москвича - Полярника" добралась до мыса Пакса - самой северной континентальной точки Дальнего Востока и Якутии. Это место находится в 190 км севернее села Юрюнг-Хая. <…> Этот путь ребята проделали на вездеходе "Трэкол". Дорога пролегала по льду и торосам моря Лаптевых, вдоль обрывистых берегов, состоящих из векового многометрового льда, где постоянно находят кости мамонтов", - рассказали в агентстве.

Путь от Юрюнг-Хая до мыса пролегал по местности, где нет автозимников и обитают дикие животные, в том числе белые медведи. Вездеход был привлечен для безопасного путешествия. "Что самое удивительное, самый кончик мыса [Пакса] - это ровно 74 параллель северной широты", - рассказал ТАСС один из участников путешествия Александр Еликов. Он неоднократно бывал в Якутии, а также на мысе Пакса. Еликов участвует в марафонах, занимается бегом, а также беговым туризмом.

"Между Юрюнг-Хая и мысом Пакса есть полярная метеостанция Анабар. <…> Когда мы на вездеходе ехали, меня ребята увезли дальше полярной метеостанции и ближе к 74 параллели меня высадили. Я побежал в сторону полярной метеостанции по льдам, торосам моря Лаптевых. Бежал один. Было, конечно, жутко: бывают белые медведи в этих местах, причем это все было в условиях полярной ночи. <…> Все получилось - и я пробежал самый северный марафон Дальнего Востока и Якутии, финишировал на полярной метеостанции. Так что, план мы не просто выполнили, а мы его все вместе перевыполнили", - рассказал Еликов. Всего на путь до метеостанции с учетом сложного рельефа - снег, торосы, переметы - ушло почти семь часов.

В настоящее время команда двигается обратно. Путешественники по пути намерены останавливаться в населенных пунктах и встречаться со школьниками, местными жителями. Как отметил ТАСС путешественник Алексей Жирухин, основная идея - показать арктические регионы не только в зимний период, но и летом. Планируется оставить автомобиль в городе Мирном до лета, затем вернуться в июне. "Хотим показать Якутию <...>, насколько она разная, - сказал он. - Хотим показать природу, реку Лену, [главный] национальный праздник [Ысыах], <...> совершенно новые места".

Путешествие началось с Красной площади Москвы 3 декабря 2023 года. Команда прибыла в Мирный в середине января по автозимнику из Иркутской области.