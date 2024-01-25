В ЛНР филиал фонда "Защитники Отечества" принял с момента создания 13 тыс. обращений

Руководитель филиала Ольга Гонтарева отметила, что основная задача фонда - комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов

ЛУГАНСК, 25 января. /ТАСС/. Филиал фонда "Защитники Отечества" по ЛНР принял 13 тыс. обращений от участников СВО и членов их семей за восемь неполных месяцев с начала своей работы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"За неполных восемь месяцев деятельности в филиал фонда обратилось свыше 13 тыс. человек, в том числе под социальным сопровождением находятся 4 232 человека целевой категории, из них: ветераны боевых действий - 2 609 человек, члены семей погибших ветеранов боевых действий - 1 623 человека. В том числе иные категории граждан, не относящиеся к целевой категории филиала фонда - 8 625 человек", - сказала руководитель филиала Ольга Гонтарева, слова которой приводятся в сообщении.

Руководитель филиала отметила, что основная задача фонда - комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов. Оформление документов, получение мер социальной поддержки и подтверждение особых статусов. Также организована бесплатная юридическая помощь.

"Также стало возможным оказание содействия в получении бесплатной юридической помощи для ветеранов боевых действий и членов семей погибших бойцов. Такой помощью было охвачено целевой категории филиала фонда порядка 400 человек", - говорится в сообщении.

Фонд "Защитники Отечества" занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года и семьям погибших военнослужащих.