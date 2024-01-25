Эрмитаж открыл новое почтовое отделение в здании Главного штаба

Как отметил директор макрорегиона Северо-запад "Почты России" Александр Вакуленко, в истории можно найти множество точек соприкосновения между Эрмитажем и почтовой службой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Отделение "Почты России" открылось в Главном штабе Эрмитажа. Почта переехала туда из Зимнего Дворца, где работала с 1970 года, сообщил журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Переотрытие эрмитажного почтового отделения связано с 80-летием снятия блокады Ленинграда. Один из главных уроков, который Эрмитажу преподала блокада, - всегда должна быть связь. И почта - это очень важная институция, которая позволяет нам символически, исторически и практически быть связанными со всеми другими учреждениями культуры и миром", - сказал Пиотровский на церемонии открытия нового отделения.

Как отметил директор макрорегиона Северо-запад "Почты России" Александр Вакуленко, углубившись в историю, можно найти множество точек соприкосновения между Эрмитажем и почтовой службой: в 1970 году в Зимнем Дворце был открыт почтовый киоск, и знаменательно, что именно в том же году вышла серия почтовых марок с изображением знаменитых картин зарубежных художников. "Почта России" и Эрмитаж планируют продолжать деловые отношения, существующие уже более 50 лет.

Сотрудничество Государственного Эрмитажа и "Почты России" - часть программы "Большой Эрмитаж", которая создает и обогащает культурные связи между городами России. В Эрмитаже регулярно проходят торжественные церемонии гашения марок "Почты России", которые приурочены к памятным событиям в жизни музея. Прямо из Главного штаба петербуржцы и гости города смогут не только отправлять открытки и сувениры в любую точку мира, но и получать письма и посылки, оплачивать коммунальные услуги и оформлять подписки на газеты и журналы.