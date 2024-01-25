Осужденного Галявиева не допустили до работ по результатам медосмотра

В пресс-службе УФСИН по Оренбургской области отметили, что его права и законные интересы не нарушаются

ТАСС, 25 января. Ильназ Галявиев, отбывающий пожизненное наказание в колонии в Оренбургской области за стрельбу в казанской школе, не допущен до работы на производственных объектах учреждения по результатам медосмотра. Его права и законные интересы не нарушаются, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Галявиев содержится в одиночной камере, без объяснения причин его не допускают к работе. Длительное время он не получает письма от родственников.

"Распространяемая в интернете информация о якобы имеющих место нарушениях прав осужденных, отбывающих наказание в ИК-6, не соответствует действительности. <…> Осужденный Галявиев содержится в двухместной камере, соответствующей всем нормам. Его права и законные интересы не нарушаются. <…> По результатам медицинского осмотра осужденный Галявиев не допущен до выполнения работ на производственных объектах учреждения согласно нормативным требованиям в сфере здравоохранения", - сообщили в управлении.

В пресс-службе добавили, что морального или физического давления на Галявиева со стороны администрации или других осужденных не оказывалось. Корреспонденцию и посылки он получает регулярно. "Все осужденные, отбывающие наказание в ИК-6, годные по состоянию здоровья, трудоустроены на производственных объектах учреждения согласно требованиям трудового законодательства и получают заработную плату", - добавили в управлении.

В пресс-службе отметили, что также недостоверной является информация о том, что осужденных не выводят на прогулку. Осужденные в дневное время имеют возможность выйти на прогулку, соответствующие участки оборудованы системами видеонаблюдения, добавили в УФСИН.

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Галявиев 11 мая 2021 года устроил в ней стрельбу, погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по делу признаны более 600 человек. Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 200 тыс. рублей. Пожизненное наказание Галявиев отбывает в ИК-6 ("Черный дельфин") в Соль-Илецке в Оренбургской области.