Путин: дискриминации бакалавров при переходе к новой системе образования не будет

Переход к обновленной системе высшего образования будет плавным, отметил президент

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Переход к обновленной системе высшего образования будет плавным, разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

"Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы - там, бакалавриата и так далее, - конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности", - ответил глава государства на вопрос студентки Балтийского федерального университета (БФУ) Марии Колягиной о соответствии уровней высшего образования в разных системах.

Путин отметил, что обновление системы высшего образования происходит при участии экспертного сообщества. "Базовое образование - четыре-шесть лет, потом специальность - два-три года и отдельное направление - это аспирантура, - пояснил президент. - Экспертное сообщество пришло к выводу, что это дает возможность лучше погрузиться в будущую профессию и создает возможность для получения гибкого образования в зависимости от того, как и что меняется на рынке труда". "В этом весь смысл преобразований", - добавил Путин.

"Поэтому надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему", - заверил он.

Переход к новой системе высшего образования в России запланирован на 2025 год. БФУ - один из участников эксперимента по ее внедрению. Процедура поступления в вузы не изменится, а учебные программы университетов будут скорректированы.