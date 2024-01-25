Президент пожелал им хорошо учиться и быть на гребне событий

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Днем российского студенчества. Глава государства пожелал студентам хорошо учиться и всегда быть на гребне происходящих событий.

"Поздравляю вас, всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей и выпускников, - сказал Путин в начале встречи с учащимися вузов Калининградской области. - Все мы помним, что мы когда-то учились в университете, в институте. И, конечно, это незабываемые годы".

Президент обратил внимание на то, что Россия активно развивается, а мир находится в стадии фундаментальных изменений. Он уточнил, что имеет в виду не только политическую сферу, мироустройство и многополярность, но и технологические изменения, психологическую революцию. "Все, что происходит в мире вокруг нас, быстро, интенсивно и интересно развивается", - отметил глава государства.

"Но для того, чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, нужно хорошо учиться, не жалеть для этого времени, не жалеть сил и быть всегда на гребне происходящих событий", - подытожил Путин.